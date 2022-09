Thomas Melle und dies und das und Ananas

Aber: Kathrin will den Ehemann nicht mehr, will die Familie nicht mehr. Spüren will sie sich wieder. Ihre Freundin schenkt ihr deshalb ein Sexspielzeug (Satisfyer), Kathrin nimmt lieber an einer Orgie Maskierter teil – „hier, du Welt, mach und nimm!“

Aushilfslehrerin ist sie jetzt, der Neue in der Klasse, der in einem Videospiel von Level zu Level zu leben glaubt, gefällt ihr sehr.

Ist der Ehemann nicht mehr erwünscht, so hat Jan eine Assistentin und Prostituierte in der Nähe. Spät kommt ihm – das ist lustig – alles so sexualisiert vor, dass nichts mehr übrig bleibt.

Außerdem thematisiert Thomas Melle sexuellen Missbrauch im Internat, der 30 Jahre zurückliegt. Aufdecken oder vertuschen?

Und aktuell werden heimlich gefilmte Masturbationsfilmchen zur Bloßstellung im Internet platziert.

Gleich muss sich etwas entladen. So ist es. Und der Roman, den man zunächst bloß für etwas überladen hielt, wird am Ende überdramatisiert.

Es sind die Dialoge, die lebendig halten. Weniger der Sex. Von den „besseren“ Alten hört man: „Mundet dir der Orangensaft?“

Von Jugendlichen hört man als Antwort:

„dies das Ananas“.

Es sind die Jungen, denen die Sympathie gehört. Dem Thomas Melle sowieso.

Thomas Melle: „Das leichte Leben“

Verlag

Kiepenheuer

& Witsch.

352 Seiten.

25,50 Euro

KURIER-Wertung: ****