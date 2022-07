Terry Pratchett: Vor der Scheibenwelt mit 10 km/h zum Mars

Terry Pratchett - Foto oben - hat das erfunden. 17 war er damals und begann eine Ausbildung als Reporter. Seine ersten fantastischen Geschichten erscheinen jetzt als das ziemlich letzte Buch des EnglÀnders, der vor sieben Jahren starb.

Sie mögen kindlich sein – aber Pratchetts Humor fĂ€llt schon in den 1960ern auf, und erste Fußnoten sind da, die er so gern hatte, um Ironie in 41 Scheibenwelt-Romanen gut unterzubringen.

Zeichnungen und verschieden große Schriften peppen den Sammelband auf. Wenn Prof. Whelks mit heißen 10 km/h zum Mars fliegt, werden vor allem junge Leser eine Hetz haben.

Terry

Pratchett:

„Der zerstreute Zeitreisende“

Übersetzt von

Andreas

Brandhorst.

Illustrationen von Mark Beech.

Piper Verlag.

352 Seiten.

18,95 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern