T.C. Boyles neuer Roman: Schimpansen lügen schlecht

Jetzt wird’s bissl Tschingbum – Boyle taucht in den Kopf des Affen ein, Aimee entführt Sam und lebt mit ihm in einem Wohnwagen in den Bergen. Das kann kein gutes Ende nehmen – das wird niemanden überraschen.

Ausgewachsene Schimpansen sind doppelt so stark wie der stärkste Football-Stürmer.

„Sprich mit mir“ ist reich an Facetten, und wenn man auch nie das Gefühl hat, dass es sich um einen der besten Romane des Kaliforniers handelt, so lässt er nicht kalt.

Das Buch macht etwas mit den Lesern, man wird länger darüber nachdenken wollen. Ob sich Schimpansen fragen, warum sie im Käfig sitzen und nicht die Menschen?



T.C. Boyle:

„Sprich mit mir“

Übersetzt von Dirk Gunsteren.

Hanser Verlag.

352 Seiten.

25,70 Euro

KURIER-Wertung: ****