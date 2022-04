"Tanz der Teufel": Afrika im Rausch der Klebstoffschnüffler

Rumba ist es diesmal. Kongolesischer Rumba Lingala. In seinem Debütroman „Tram 83“ war es John Coltran, den ein Saxofonspieler in einer Bar in Kinshasa imitierte, und Jazz passte zum Buch.

Der „Tanz der Teufel“ ist ein Tanz der armen Teufel. Es könnte Papa Wemba sein, der Rumba-König, der singt:

„es gibt keine Schönheit

das Geld ist die Schönheit

es gibt keine Jugend

da Geld ist die Jugend ...“

Als Fiston Mwanza Mujila 1981 geboren wurde, hieß das Land noch Zaire. Diktator Mobutu herrschte und steckte Milliarden US-Dollar in die Taschen, während das Volk hungerte und vim sozialen Aufstieg träumte.

Beim südlichen Nachbarn Angola war zwar Bürgerkrieg, aber aus Zaire kamen trotzdem viele Einwanderer, um in Diamantenminen zu schürfen.

Was oft Erfolg hatte. Doch waren die Arbeiter ahnungslos, sie verkauften die gefundenen Klunker viel zu billig, und Regierungshändler sorgten dann am wichtigen Diamantenmarkt Antwerpen fürs große Geschäft.

Mujila - Foto oben - lebt seit 2009 in Graz, wo er an der Uni afrikanische Literatur unterrichtet. Er schreibt auf Französisch. Seine Musik spielt erneut in einer Bar – Mujilas Großvater war Barkeeper in Lubumbashi, der zweitgrößten Stadt (nach Kinshasa) in der Demokratischen Republik Kongo.