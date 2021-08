Stephen King: Ein Profikiller und die Alltagsungeheuer

Stephen King wird langsam unheimlich.

Erstens sowieso. Zweitens, weil er nicht nachlässt, im Gegenteil. Drittens, weil der 73-jährige keinen Horror braucht, um den Königstitel verliehen zu bekommen. „Billy Summers“ beginnt mit einer „ausgelutschten“ Verbrechergeschichte – und ist exzellent.

Ein Mann zwischen 40 und 50 sitzt auf der Straße und wartet, dass er zu einem Geschäftstermin geholt wird. Er blättert in einem Comicheft für Teenager.

Damit täuscht er vor, nicht der Hellste zu sein. Ist in seinem Gewerbe besser so. Aber er denkt inzwischen über Zola und „Thérèse Raquin“ nach und würde gern einen Essay darüber schreiben. So stellt King den Auftragskiller Billy Summers vor, einen ehemaligen US-Soldaten, der sich einredet, immer nur böse Menschen getötet zu haben.