Sofi Oksanens Thriller über das Geschäft mit Eizellen

Das ist ganz etwas anderes. In „Hundepark“ fehlt das Überzeichnen à la Tarantino (den die Finnin Sofi Oksanen, Foto oben, mag). Das ist angenehm. Sofern beim Thema etwas angenehm sein kann.

Alles wird vermarktet.

Wünscht ein Japaner einen europäischen Sohn: Bote bringt Samen zu Frau in Georgien. Nachricht folgt, wenn Baby da ist.

Wünscht Europäer ein asiatisches Mädchen: Vietnam gilt in diesem Fall als Weltmarktführer.

In „Die Sache mit Norma“, dem vorangegangenen Buch, hat Sofi Oksanen die Ausbeutung von Frauen an den Haaren aufgehängt. Auch Haare sind Geld. Die Symbolik nervte in diesem Buch – indem man einer Frau das Haar abschneidet, gerät sie in Gewalt desjenigen, der in den Besitz der Haare gelangt. Naja.

„Hundepark“ ist ein Psychothriller. Man erfährt zizerlweise, was los ist. Die Spannung brennt langsam, aber meist beständig. Wer’s braucht: Es gibt einen Mord, es gibt eine Urne (und Borschtsch im Kühlschrank).

2016 sitzt eine Frau aus der Ukraine in Helsinki des Öfteren im Park vor einer Hundezone. Olenka heißt sie, aber sie lebt hier als Putzfrau mit falscher Identität. Olenka hatte flüchten müssen.