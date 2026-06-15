Einfach mal den Mund halten: der neue Roman von Sharon Dodua Otoo

Vielleicht hat Amata mit ihrem Namen nicht den besten Start ins Leben bekommen. War ihre Mutter doch nicht nur vom Grab des Großvaters inspiriert („beloved father“), sondern auch von Toni Morrisons „Beloved“. Den späteren Hinweis Amatas, dass in dem Roman die Tochter nicht nur getötet wird, sondern auch noch von der eigenen Mutter, ist nur eine Fußnote. Denn am Ende – eigentlich am Anfang – dieses Buchs ist ja nicht Amata tot, sondern ihr Chef Heinz Brockhaus. Amata hat ihn umgebracht. Eine schwarze Frau hat ihren weißen Chef in seinem Auto erwürgt. Und warum? Damit er endlich den Mund hält.

So ist die Kurzversion dieses ohnehin schmalen Romans. Aber natürlich steckt mehr dahinter. Und das erklärt Amata in drei Geständnissen, die mit jedem Mal etwas mehr in die Tiefe gehen.