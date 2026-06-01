"Mr. Fox" von Joyce Carol Oates: Tanz ums Ungeheuerliche

„Es wird kein gewöhnlicher Morgen sein“, heißt es am Anfang von „Mr. Fox“, als Joyce Carol Oates ein paar der Figuren, die noch eine Rolle spielen werden, beim Spaziergang durch ein Sumpfgebiet in New Jersey begleitet. Es ist nicht die einzige Andeutung, die einen sicher sein lässt, dass hier etwas Grausiges lauert. Dauernd erwartet man, dass sich ein morscher Ast als Leichenteil entpuppen wird. Oder dass Terrier Princess Di etwas apportiert, das einmal zu einem Menschen gehört hat. Oates gestaltet diesen Start in ihre Geschichte wie das quälend lange Vorspiel zu einem Liebesakt, den man eigentlich lieber schneller hinter sich hätte.

Diese sexuelle Komponente ist nicht so weit hergeholt, wie man sonst denken würde. Denn tatsächlich wird eine von Wildtieren böse zugerichtete – also natur-zerstückelte – Leiche gefunden. Dass diese der Englischlehrer Francis Fox ist, bleibt nicht lange ein Rätsel.

So wenig wie die Tatsache, dass Fox ein pädophiler Triebtäter war.