Sitting Bull bekam Tipps aus der Schweiz

Jetzt angelt Alex Capus nach einem größeren Publikum und nimmt sich Freiheiten.

Mit dem Wilden Westen hat er uns schon in „Skidoo“ (2012) unterhalten. Und z.B. mit einem Erfinder bekannt gemacht, der eine Rüstung gegen die Hitze erfand.

Der Mann erfror in der Wüste, so gut funktionierte sein Sonnenschutz.

An Sitting Bull ist Capus leider wenig interessiert

Er kümmert sich um „Weldon“ Faesch bereits, als sie aufgeweckte fünf ist – ein Satansbraten, sehr selbstbewusst. Ihre Mutter – emanzipiertes Vorbild – geht mit ihr nach Amerika zu einem neuen Ehemann, ihren alten lässt sie im müden Basel.

Susanna wird selbst Mutter, erzieht ihren Sohn gern allein, er mag Indianer, Buffalo Bills Wildwestshow schaut er sich Dutzende Male an, es tritt auch – traurig und stolz – Sioux-Häuptling Sitting Bull auf.

Dass er General Custer am Little Bighorn geschlagen hat, ist Jahre her. Er tingelt als Zirkusattraktion durchs Land, 50 Dollar die Woche, Eisenbahn dritte Klasse.

Capus zögert die Begegnung hinaus. Er schreibt lieber, zwanghaft blütenweiße Hemden bei Männer haben die Schweizerin abgestoßen, ebenso mochte sie keine übertriebenen Manieren beim Essen – die wilde Natur sei ihr lieber gewesen.

Andeutungen nerven: Der Autor kündigt an, etwas liege in der Luft. Wenige Zeilen später steht, es sei etwas im Busch.

Fehlt nur noch, dass die Einschläge näher kommen bzw. man kann etwas förmlich spüren ...

Endlich! Susanna bringt Erdäpfel und Reis und Marshmallows ins Standing Rock Reservat. Sie warnt Sitting Bull vor den Soldaten, die nur einen Anlass suchen, um die Sioux zu vernichten.

Sitting Bull tritt erst zehn Seiten vor dem Ende des Romans in Erscheinung. Auch das hat er sich nicht verdient; und die Leser haben diesmal von Alex Capus etwas mehr verdient.

Bild unten: Alex Capus



Alex Capus:

„Susanna“

Hanser Verlag.

288 Seiten.

25,95 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern