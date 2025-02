Autorin Agnello Hornby: „Natürlich könnte mir die Mafia schaden“

Autorin Simonetta Agnello Hornby, geboren 1945 in Palermo, lebt seit 1972 in London, wo sie als Richterin arbeitete. In ihren literarischen Werken beschäftigt sie sich mit der Insel ihrer Herkunft. Mit dem KURIER hat sie über das Übel ihrer Heimat, die noch immer mit der Mafia zu kämpfen hat, gesprochen.

Hierzulande wird Garibaldi oft als Volksheld wahrgenommen.

Garibaldi war ein intelligenter Mann. Er wurde in Genua geboren, war in Amerika aktiv, wurde als „Held der zwei Welten“ bekannt. In einer Zeit, in der viele nach Freiheit und Handlungsspielraum strebten, wusste er, wie er das für sich nutzen konnte. Doch sein Eingreifen in Sizilien war für uns eine Katastrophe. Garibaldi war kein Patriot, sondern ein Mann, der kämpfen und erobern wollte – und das hat er getan.

Ist die Mafia mittlerweile einfach eine Tatsache in Sizilien, die man akzeptieren muss, oder sehen Sie eine Chance, dass sich etwas ändert?

Ich bin jemand, der von der Hoffnung lebt. Eine Organisation, die geboren wird, kann auch sterben. Die Mafia kann verschwinden, wenn die Menschen und die Politiker es wirklich wollen.

Gibt es diesen Willen denn? Ihr Roman zeigt, dass einige Mütter ihre Söhne zur Mafia schicken, weil sie darin eine Karrierechance sehen.

Das Problem ist, dass Mafiosi oft als Wohltäter auftreten. Die Mafia wächst, die Mafia wird respektiert, die Mafia ist reich, weil sie weiß, wie sie sich zu verhalten hat, wie sie dich zum Narren halten kann. Ich kenne keinen dummen Mafioso. Leider.

Warum wird so wenig über die Rolle der Frauen in der Mafia gesprochen?

Eine sizilianische Mutter würde alles für ihre Kinder tun – auch Dinge, die sie eigentlich für falsch hält. Wenn eine Frau erfährt, dass sie durch einen Gefallen an die Mafia ihrem Sohn eine bessere Zukunft ermöglichen kann, ist es für sie schwer, abzulehnen. Mafioso-Frauen sind sehr stark, weil sie zum Beispiel Kinder großziehen mussten, während ihre Männer verschwunden waren, und dabei ist die sizilianische Frau ihrem Mann gegenüber sehr loyal. Ehrlich gesagt denke ich, wenn es in Sizilien Gewalt oder Bosheit oder Güte oder Intelligenz gibt, dann sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.