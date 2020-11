Shakespeare darf nicht einfach so frühstücken

Später macht Mutter einen Brei aus Beinwell und Rhabarberstängel. Der studierte Arzt bringt eine tote Kröte für Judith, er wird hinauskomplimentiert.

Niemand merkt, dass der Bruder Judith aus dem Bett hebt und sich selbst hineinlegt. Er will sich opfern. Er will, dass sie lebt ...

Maggie O’Farrell hat die gängigen Heilkräuter des 16. Jahrhunderts studiert. Zumindest wie sie riechen, wollte sie wissen, während sie „Judith und Hamnet“ schrieb.

Wie das ist, Todesangst ums Kind zu haben, weiß sie sowieso: Ihre Tochter hat eine schwere Allergie auf Erdnüsse. Es ist bereits lebensgefährlich, wenn am Nachbartisch jemand Erdnussflips isst.

Man weiß wenig über William Shakespeare. Man weiß so gut wie nichts über seine Ehefrau – außer: Sie war 26, er 18, als sie heirateten. (Sie überlebte ihn).

Gern wird, einfach so, behauptet, Anne/Agnes habe ihn dazu dank Schwangerschaft gezwungen. Im Roman ist es eine Liebesheirat, und es blieb Liebe – dass sein Sohn starb: Man findet diese Qual in Dramen und Sonetten, man findet Hamnet in „Hamlet“. Hamnet und Hamlet, da ist derselbe Name.

Das alles ist so fern und in „Judith und Hamnet“ so nah. So mitfühlend. Lesen macht nicht nur die Augen feucht, es verursacht körperlichen Schmerz, es macht Angst, es ist etwas faul ...

„Vielleicht liegt es an diesem Nebel, dieser flussgetränkten Luft, wer weiß ... Ein wachsendes Unbehagen beschleicht ihn, eine dunkle Vorahnung, als ob ihm irgendetwas blüht“ (Seite 401).

Bild oben: Shakespeare, ums Jahr 1600 gezeichnet



Maggie O’Farrell:

„Judith und

Hamnet“

Übersetzt von

Anne-Kristin

Mittag.

Piper Verlag.

416 Seiten.

22,90 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern