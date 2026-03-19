Neuer Fitzek-Horror: Träume sind blutige Schäume

Und, heute schon wieder aufgewacht und sich nicht mehr erinnert, was man geträumt hat? Oder, dass man geträumt hat? Im Roman „REM“ stellt sich heraus: Das hat einen guten Grund – zumindest, dass Albträume verborgen bleiben. Denn in diesem Horrorthriller werden sie lebendig. Grund ist eine Erfindung, die der Vater von Hauptfigur Alysee zu verantworten hat. Das hat ihn auch das Leben gekostet.

Blutnebel Alysee war dabei, als ein „Blutnebel“ ihn dahingerafft hat. Da war sie vier Jahre alt. Jetzt, mit 25, schläft sie nur mehr alle paar Tage, traumlos mithilfe von Schlaftabletten. Das Unbewusste lässt sich aber nicht ausschalten. Bei ihr schlägt sich die Erinnerung Bahn in einem von ihr designten Videospiel. Aber sie muss sich bald auch in der Realität damit herumschlagen.