Sarah Kuratle schrieb Unmögliches im Rhythmus der Murmeltiere

Es ist das letzte Dorf im Gebirge, und das Haus ist das letzte Haus im Dorf, und auf dem Bankerl sitzt Greta, die im letzten Haus wohnt und ihrer alten Großtante Severine – im Ort als Hexe verschrien – hilft. Greta stellt sich vor: Ein Zug kommt und hält, und jemand steigt aus.

Jannis steigt aus.

Die Liebe, die es nicht geben darf.

Hänsel und Gretel verlieben sich im Wald / Aber es war finster für sie und die Welt war bitterkalt ...

„Greta und Jannis“, der Debütroman der Österreicherin Sarah Kuratle, ist ungewöhnlich. Er fällt aus der Zeit, in der zum Beispiel dieser Tage der deutsche Autor Timur Vermes einen Roman nur noch aus Satzfetzen gebaut hat („U-Bahn schnell.“ – Absatz. – „Tunnel.“ – Absatz.– „Dunkel.“ – Nächster Absatz)

Whatsapp-Nachrichten sind umfangreicher und bestimmt meist poetischer.

Sarah Kuratle, Jahrgang 1989 und im Salzkammergut aufgewachsen, folgt hingegen dem Rhythmus der Murmeltierpfiffe und Schneeflocken und Regentropfen in den Augen. Die Natur ist höchst präsent. Es dauert, bis man beim Lesen in diesen Rhythmus findet. Dann allerdings wird man feststellen: Das ist etwas sehr Altes und klingt deshalb so neu.