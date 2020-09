Roman über eine verseuchte Welt: Ein Oktopus frisst den Krebs

Jahrelang versteckte sich die junge Frau, die sich als „Un-Frau “ fühlt, vor ihrer Familie in einer „großen Stadt auf dem Festland“. Film hatte sie studiert, jetzt arbeitet sie als Burger-Braterin. Den Freund hatte sie sofort verlassen.

Der Bruder findet Klarissa und bringt sie auf die Insel zurück. Insel bedeutet Schutz, Heimat, die Insel ist das Ei, und dort, die blaue Straße entlang, steht auf einer Klippe das blaue Wirtshaus „Zur schwankenden Weltkugel“, das ihr Vater führt.

Viele Geschichten über die Suche nach einem Raum, in dem man selbst bestimmen kann, tauchen auf.

Klarissas schöne Schwester lebt hier, die gar nicht ihre Schwester ist. Ein Konzern, der nicht nur eine Fastfood-Kette betreibt, sondern auch Windräder, will die Inselbewohner aussiedeln. Die Heimat, das Ei, ist in Gefahr.

Von der Notlage einer einzelnen Person führt der Weg zur Not der Menschheit. Der Vater hat Lungenkrebs. Die Mutter ist an Krebs gestorben. Die Stiefmutter stirbt an Krebs. Das Kind des Bruders ist behindert. „Was ich im Wasser sah“ entwickelt sich (fast) zum radioaktiven Umweltthriller.

Die Welt schwankt – wir alle suchen ein Mittel, um nicht ins Nichts zu stürzen. Katharina Köller braucht für ihr Buch-Theater surreale Momente. Es fällt schwer, beim Lesen Pausen einzulegen.

Katharina

Köller: „Was

ich im Wasser sah“

Frankfurter

Verlagsanstalt.

320 Seiten.

20,70 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern