Roman aus der Schweiz: Ein Abenteurer muss nicht Peter heißen

Jakob Walter ist mittlerweile 40 und hat seinen Job verloren, er bringt, schwer überqualifiziert, den Trafiken die Zeitungen. Das stört ihn nicht. Da ruft Ursula an, die Mutter seiner Ex-Frau Edith: Sie ist krank. Sie braucht Stammzellen ihrer Tochter.

Und? Und Edith ist in Australien. Ihr jährliches Meditationsseminar. Sie geht nicht ans Telefon. Es ist ein Schweigeseminar. Vier Wochen. Jakob fährt nach Australien. Ungern. Unruhig.

Langenegger lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, unaufgeregt erzählt er davon, ob sein Mann die Ex findet – in einem Gebiet, so groß wie die Schweiz. Irgendwo sitzt Edith dort im Zelt.

Nicht nur er fragt sich: Ist Jedermann dann ein Held, wenn er die Schwiegermutter rettet?

Jakob Walter ist nichts Besonderes. Aber besonders sympathisch. Man wünscht ihm, Edith zu finden. Die Zwei sind zu früh auseinandergegangen.

Wäre das sein ... Glück? Eine flüchtige Bekanntschaft in Australien sagt, sie könnte immer unterwegs sein: Das sei das Glück. „Gibt es etwas Schöneres, als fremde Länder zu entdecken?

Naja. Das eigene Glück lässt sich nicht mit dem Glück anderer vergleichen.



Lorenz Langenegger:

„Jahr ohne

Winter“

Verlag Jung und Jung.

160 Seiten.

20 Euro.

KURIER-Wertung: ****