Robert Seethaler: Mahlers 9. Symphonie in Worten

Gustav Mahler hat in New York das letzte Konzert dirigiert, nun reist er, akut herzkrank, auf dem Schnelldampfer zurück nach Europa; in Wien wird man ihn drei Monate später begraben.

Die junge Alma, die der 50-Jährige an den jungen Architekten Gropius verloren hat, frühstückt mit Töchterchen Anna im Speisesaal, während Mahler auf einem für ihn abgesperrten Teil des Sonnendecks sitzt und fiebert, friert und Tee trinkt und sich erinnert.

Als er tobte.. Als er wie ein Kind war und viel lachte. Als er Erfolg hatte, als Dirigent und Komponist, als Tochter Marie an Diphtherie starb. Als Gropius irrtümlich einen Liebesbrief nicht an Alma, sondern an ihn, Mahler, adressierte. Als er Freud um Hilfe bat ...

Dass es viele Bücher zum Thema gibt, es darf nicht kümmern: „Wenn ich mir Gedanken darüber machen‚ könnte ich wahrscheinlich keinen Satz schreiben“ (Robert Seethaler).

Musik beschreiben, das geht kaum. „Sobald du Musik beschreiben kannst, ist es entweder schlechte Musik oder eine schlechte Beschreibung.“

Aber Musik schreiben, Musik mit Worten „machen“, das gelingt den Besten.