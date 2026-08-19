Die Gen Z will „das Gras berühren“

Welcher Vogel wären Sie heute gerne? Auf diese Frage muss gefasst sein, wer Robert Macfarlane interviewt. Macfarlane ist Professor für Literatur und „Environmental Humanities“ in Cambridge. Man könnte das mit „Umweltgeisteswissenschaften“ übersetzen. Dass es dort so ein Fach gibt, sagt viel aus über das Land, aus dem Macfarlane kommt. Und es erzählt einiges über seine Arbeit. Macfarlane ist einer der bekanntesten Autoren des sogenannten „Nature Writings“, einem Genre, das literarisches Schreiben mit Naturbeobachtung verbindet. Gemeinsam mit der Künstlerin Jackie Morris hat er international erfolgreiche Bücher gemacht, die Naturlyrik und Kunst verbinden. Soeben erschienen ist „Das Buch der Vögel“, eine Hommage an klassische Naturführer. Der KURIER erreichte den Autor per Videocall in Cambridge.

KURIER: Mr. Macfarlane, wer im Bereich Umwelt arbeitet, hat nicht nur gute Nachrichten zu überbringen. Was erzählen Sie Ihren Studenten, damit diese nicht völlig verzweifeln?

Robert Macfarlane: Ich habe mich auf folgenden Gedanken geeinigt: Verzweiflung ist ein Luxus, und Hoffnung ist eine Disziplin. Welches Recht habe ich, zu verzweifeln? Umweltaktivisten auf der ganzen Welt begeben sich in teils lebensgefährliche Situationen, um sich für eine bessere Zukunft einzusetzen! Und ich sehe „Hoffnung in der Dunkelheit“, wie es die Schriftstellerin Rebecca Solnit bezeichnet. Geschichten über Flüsse, die wieder zum Leben erwachen. Auch bei Vögeln gibt es außergewöhnliche Berichte von Erholung und Widerstandsfähigkeit.

Ihr „Buch der Vögel“ war sofort nach Erscheinen auf Platz 1 etlicher Bestsellerlisten. Warum wollen Menschen in Zeiten derartiger Krisen über Vögel lesen?

In England ist die Vogelbeobachtung unter jüngeren Menschen unglaublich beliebt. Für die Generation Z ist sie der zweitschnellstwachsende Zeitvertreib. Das hat auch mit Entfremdung von der realen Welt und digitaler Überforderung zu tun. Die Verbindung zu Vögeln bedeutet, sich dieser Welt wieder anzunähern, mit eigenen Ohren unvermittelt anderen Gemeinschaften zu lauschen. Im Englischen gibt es den Ausdruck „das Gras berühren“: Es bedeutet, sich wieder mit der lebendigen Welt zu verbinden. Das fasziniert mich, und ich glaube, es fasziniert Millionen von Menschen. Eine der beiden größten Mitgliederorganisationen Englands ist die Royal Society for the Protection of Birds mit 1,2 Millionen Mitgliedern – viel größer als jede politische Partei.