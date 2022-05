Reiseführer mit Musik bis zu Celentano in die Via Gluck

Im Buch „Azzurro“ geht es um die Musik, die Italien ausmacht. AUCH ausmacht. 100 Lieder und ihre Geschichten als Weggefährte nach Rom, Rimini, Bologna, Neapel – und in die Via Gluck in Mailand, wo Adriano Celentano - Foto oben - vor 84 Jahren auf Nr. 14 in Armut geboren wurde. Darüber hat er – und das findet nicht nur der Musikjournalist Eric Pfeil – das schönste Lied der Welt komponiert. Übers Weggehen und Wiederkommen, über Teer und Beton und das fehlende Gras.

Sehnsuchtsmusik, die manchmal schon beim Lesen erklingt. Es geht gar nicht anders als mit diesem Reiseführer vor dem Plattenspieler zu sitzen.

Eric Pfeil:

„Azzurro“

Kiepenheuer & Witsch.

368 Seiten.

14,40 Euro

LURIER-Wertung: ****