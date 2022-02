"Regenbogenweiß": Weinen ist nicht immer so ansteckend

Ein Ereignis und die Folgen.

Ein Unglück und die Frage nach dem Glück.

Orientierung finden: zu einer Zeit, in der die Welt so verrückt ist: Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im entfernten Paris – und bei uns in Österreich: ein Ort will verhindern, dass 80 Asylanten in einem verfallenen Hotel am Rand untergebracht werden.

Die Tochter: Sie muss gar nicht als Doktor der Philosophie arbeiten. Sie kann auch als Aushilfskindergärtnerin.

Der Sohn: Er muss nicht als Kosmologe in Kanada forschen. Er kann sich auch nach Kreta zurückziehen..

Daran ist nichts sensationell. Das Sensationelle am Roman ist: Man kann von ihm nicht lassen, selbst dann nicht, wenn die Witwe bloß sagt, was Witwen fern der Literatur zu ihrem Toten sagen:

„Siehst du, so geht das Leben weiter. Ich stehe hier ... und du bist tot und kommst nie wieder.“

Das ist einfach „nur“ echt. Wie die Tränen.



Friederike

Gösweiner:

„Regenbogen-

weiß“

Droschl Verlag.

344 Seiten.

24 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern