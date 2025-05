Pulitzer-Preis an Percival Everett

In New York sind die Pulitzer-Preise vergeben worden. Als bester Roman wurde „James“ des amerikanischen Autors Percival Everett ausgezeichnet.

Percival Everett, geboren 1956 in Fort Gordon/Georgia, ist Schriftsteller und Professor für Englisch an der University of Southern California. Er hat bereits mehr als dreißig Romane veröffentlicht. Für sein Werk wurde er mit zahlreichen Preisen geehrt, u. a. mit dem PEN Center USA Award for Fiction, dem Academy Award in Literature der American Academy of Arts and Letters, dem Windham Campbell Prize und dem PEN/Jean Stein Book Award. Auf Deutsch erschienen bislang »Ausradiert« (2008), »God‘s Country« (2014) und »Ich bin Nicht Sidney Poitier« (2014). Bei Hanser erschienen zuletzt die Romane »Erschütterung« (2022) und »Die Bäume« (2023).