Peter Rosei erzählt "Das Märchen vom Glück"

Und die Eva aus Brünn: War es Glück, dass die Kellnerin im Wiener Prater einen Aristokraten kennenlernte? Oder war der traurige Andràs, der ihr über den Weg lief, ihr Glück – bevor er einen tödlichen Autounfall hatte?

Man weiß es oft erst nachher, wenn’s zu spät ist.

Bei Peter Rosei, der die Menschen „von innen heraus“ erforscht und sich mit ihnen auf Glücksuche begibt, weiß man noch weniger. Dass er nie predigt und man, lässt man sich auf seine Bücher ein, immer auf schwankendem Boden steht, das wurde schon zu seinem 70. Geburtstag im KURIER gefeiert.

Am 17. Juni wird er 75.

Glück ist, wenn das Herz schlägt. Glück, wenn man noch atmen kann.

Die Haltlosen und Respektlosen und Bodenlosen hat Peter Rosei schon porträtiert: Die ihr Herz ans Geld gehängt haben und glatt sind „wie eine Wasserlache gleich nach dem Regen“:

Unangenehme Romane waren das immer. „Das Märchen vom Glück“ gönnt immerhin Momente, in denen die Sonne scheint. Rosei ist freundlicher, ja großzügig geworden.

„Wie lebendig du doch bist!“, sagt der Ungar Andràs zur Tschechin Eva. Das gilt für das ganze Buch.

So viel Leben! Einfaches Leben. Das ergibt in konzentrierten Sätzen, in Essenzen, ein großes Glück, was Peter Rosei gelungen ist.

Peter Rosei:

„Das Märchen

vom Glück“

Residenz Verlag.

176 Seiten.

20 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern