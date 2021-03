Peter Handke: Ganz ohne Dämonen geht die Chose nicht

Angekündigt hat er es schon in Stockholm, vor der Nobelpreis-Verleihung 2019.

Er lese wieder die Evangelien, hat Peter Handke zu Journalisten gesagt, bevor er sie, wie so oft, beleidigt hat: Die Geschichte vom Mann, dem Jesus seine Dämonen austreibt, habe ihm besonders gefallen.

Evangelium nach Markus:

„Wie ist dein Name?“ fragt Jesus den Dämon. „Legion, denn wir sind viele.“ Jesus erlaubt Legion, in eine Schweineherde zu fahren, die wie irr in den See Genezareth rennt und ertrinkt.

Handke, das gab er noch bekannt, werde ebenfalls versuchen, von einem Mann zu erzählen, den seine Dämonen verlassen haben. Vor allem das Danach interessiere ihn: „Vielleicht wird er das bedauern. Ich weiß es nicht, ich bin selber neugierig.“

An der Erzählung schrieb er von Sommer bis Herbst 2020, sie heißt „Mein Tag in einem anderen Land“, ein Gleichnis vom unverstandenen Außenseiter, fast schon Biografisches vom empfindsamen, zornigen Dichter.

Soll er sich ändern? Soll er plötzlich zum lieben Kerl werden, der alle Literaturkritiker auf eine Schwammerlsuppe einlädt und freundlich fragt, ob’s schmeckt? Nein, ihm passt nichts. Gar nichts.

Im Titel wird es schon verraten: Es ist nur EIN Tag in einem anderen Land – freies Herz, befreite Sinne, denn schnell träumt der Mensch von seinen verschwundenen Teufeln. Wie der Kasperl fragt er: „Seid ihr alle da?“