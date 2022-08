Patrick Modiano kommt Marcel Proust immer näher

Frei nach Rilke: Man hat sich eh schon viele Namen eingeprägt, Elefant und Hund und Kuh – wozu soll man sich jetzt auch noch Zebra merken?

Jean Bosmans notiert alle Erinnerungssplitter, alle Details notiert er in ein blaues Heft. Der Name des Sängers Serge Latour geistert oft durch seine Gedanken. Auch „Totenkopf“, der Spitzname einer Freundin aus frühen Tagen. 50 Jahre ist es her.

Latours Chanson „Douce dame“ war im Radio, als Jean Bosmans mit „Totenkopf“ in einem vietnamesischen Restaurant saß: Süße Dame, ich träume oft von dir ...

War da noch ein Name, der dazugehörte? Das Zebra vielleicht? 30 Kilometer von Paris entfernt liegt die Gemeinde und das Tal von Chevreuse. Dort muss etwas geschehen sein ...

Patrick Modiano – Literaturnobelpreis 2014 – baut in seine Erinnerungskunst gern eine kleine Krimihandlung ein. In Chevreuse gab es eine seltsame Abendgesellschaft in einer Wohnung. Bosmans wird in dieses „Netz“ von „Totenkopf“ mitgenommen. Damals war er 20. Aber war er darin nicht bereits verwickelt, als er fünf war?

Er versucht sich zu erinnern. Serge Latour, Totenkopf, Chevreuse, die Telefonnummer AUTEUIL 15.28, die schon damals nicht existierte – aber man hörte trotzdem, rief man an, viele Leute reden, wie Stimmen aus dem Jenseits klang es.