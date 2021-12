Patricia Highsmith: Ihr Seelenleben lag unter der Bettwäsche

Daniel Keel (Gründer des Schweizer Diogenes Verlags, 2011 gestorben) erinnerte sich: Ein Jahr habe er gebraucht, bis Patricia Highsmith zu einem richtigen Gespräch mit ihm bereit war.

Diogenes bekam die Weltrechte am Nachlass ... von dem ein Teil in Highsmiths Wäscheschrank gefunden wurde, kurz nach dem Tod der 74-Jährigen 1995. Unter der Bettwäsche holte ihre Lektorin Anna von Planta 8.000 gesprächige Seiten hervor, 18 Tage- und 38 Notizbücher, beginnend 1941 mit dem Satz „Here is my body“ – hier habt ihr das Ganze, meinen Körper; nicht bloß den Kopf, der ja ohnehin aus den Romanen über das Böse herausschaut.

Anna von Planta lässt uns nicht allein, wenn sie mit Patricia Highsmith von Jahr zu Jahr geht. Sie hat auf 1.300 Seiten reduziert, und weil sie die Schriftstellerin kannte, ist sie überrascht, wie glücklich und hungrig nach Leben und Liebe diese Frau anfangs war ... ehe Highsmith selbst vom großen Hass in ihr berichtete.