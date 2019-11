Oliver Sacks: Letzte Reise zu den „anderen“ Menschen

Einmal geht’s noch, ein letztes Mal pralles Leben, aufgeschrieben vom weltberühmten Neurologen Oliver Sacks (Foto oben), der 2015 mit 83 Jahren in New York gestorben ist:

Da war ein Mann, der den Tic hatte, ständig in Bewegung zu sein und die Umgebung zu erkunden, immer und überall. Alles in seiner Nähe betastete er, drehte und wendete es, und wenn er auf der Straße jemanden sah, der sich gerade einen Hamburger in den Mund schieben wollte, war er schnell zur Stelle und biss ab.

Er rührte bestimmt auch in fremden Kaffeeschalen mit dem Finger um.

Da waren Zwillinge, eineiige – wenn die im Kino saßen, riefen sie „Feuer!“, und wenn sie am Strand waren, riefen sie „Haie!“ Nur wenn die beiden Frauen in einem Auto saßen, unterschieden sie sich: Bei jeder Biegung sagte die eine „Rechts!“ und die andere „Links!“