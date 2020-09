NS-Raubgut: Haltet den Küchenmeister!

Als Alice Urbach nach dem Krieg zurückkam, vorübergehend zurückkam, erlebte sie Ähnliches wie der frühere Direktor des Theaters in der Josefstadt Ernst Lothar.

Dieses Misstrauen („Ami, go home“, schrie ein Knirps); dieser Neid, weil man nicht hungernd aussah; und diese völlig fehlende Selbstreflexion, wenn jemand auf beschädigte Häuser zeigte – „dös Bombenschmeiß’n der Amerikaner war do nix wia a Barbarei!“

Alice Urbach wanderte durch Wien. In die Goldeggasse beim Belvedere, wo die Jüdin bis zum Einmarsch deutscher Truppen Kochunterricht gegeben hatte; zur Synagoge in der Seitenstettengasse, zum letzten Wohnort Schreyvogelgasse 3, vorbei am Landtmann ...