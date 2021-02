Nobelpreisträger Modiano: Detektiv für die Lücken im Gedächtnis

Erinnern ist Pflicht, aber es gibt Leerstellen, von ihnen weiß man nichts mehr; und da sagt Patrick Modiano, der französische Nobelpreisträger aus dem Jahr 2014 (Foto oben):

Auch in diesen Lücken, diesen Gedächtnislücken, steht das Leben geschrieben, allerdings mit unsichtbarer Tinte , Zaubertinte – also weiße Schrift auf weißem Papier, sodass man das notierte Leben zunächst nicht sehen kann.

Erinnern ist Kunst, und da legen wir das oben Besprochene nun um auf folgende Geschichte – sie passt nahtlos in Modianos betörende Welt aus rund 30 Romanen (etwa „Im Café der verlorenen Jugend“, 2007, und „Unsere Anfänge im Leben“, 2017): Der Erzähler, ein junger Mann, der Schriftsteller werden will, jobbt für ein paar Monate in einer Detektei – auch in der Hoffnung, etwas zu erleben, das er später verwenden kann.