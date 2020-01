Neues von Samuel Beckett, das 85 Jahre alt ist

Zwischen „Die Toten sterben unsanft“ (erster Satz) und „So geht es in der Welt“ (letzter Satz) steckt ein Traum.

Vielleicht ist man im Zwischenreich, noch nicht ganz tot: Ein Einwohner Dublins sitzt auf einem Zaun. Er wirft keinen Schatten. Die Gruft, in der er liegen sollte, ist leer. Er ist zurück, um auf Erden zu büßen. Eine Prostituierte will ihn umarmen. Ein Adeliger will, dass er sich auf seinen Rücken setzt und so weiter.

Das ergibt keine Einheit, auch stilistisch nicht. Dante fliegt einem um die Ohren, Ovid ebenso, zitiert wird von der Antike bis Marlene Dietrich. Wen beißt die frascatorische Viper? Was machen die Nonnen von Minsk? Wo steht der Algum-Baum???

Die Erläuterungen sind länger als Becketts Text.

Sie bewahren, falls man unbedingt alles verstehen muss (obwohl man nicht alles verstehen muss), vor dem Verzweifeln.

Samuel

Beckett: „Echos

Knochen“

Übersetzt von

Chris Hirte.

Nachwort von Mark Nixon.

Suhrkamp Verlag.

123 Seiten.

24,70 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern