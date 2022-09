Neues aus Tausendundeiner Nacht

Es ist nicht die ganze Wahrheit, dass Kinder Märchen brauchen.

Denn alle brauchen Märchen (literarische, nicht politische). Jetzt tut sich ein Blick in ein Reich auf, in dem man nie zuvor gewesen ist – so viele verschiedene Ausgaben, gekürzt und zensuriert und geglättet, kann man gar nicht daheim liegen haben.

Zum Teil sind die Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“ überhaupt etwas ganz Neues auf Deutsch, und der große Rest ist wie neu: sehr alt zwar, aber frisch. Auch die eingestreuten Gedichte sind lebendig.

Die deutsche Arabistin Claudia Ott - Foto oben - übersetzt aus alten Handschriften, die älteste stammt aus der Zeit um 1400. Seit zwei Jahrzehnten übersetzt sie (Musik macht sie auch), und es geht immer weiter: Der Schatz besteht aus rund 250 Märchen.

Claudia Otts vierter Band ist erschienen. Vier große Geschichten aus dem Fundus der persischen Weltliteratur, darunter jenes Märchen, das Pier Paolo Pasolini zu seinem Film „Erotische Geschichten aus 1001 Nacht“ (1974) inspiriert hat.