Bei Nenad Veličković haben sie alle gelernt

Es ist kompliziert. Natürlich will jeder das Territorium des anderen. Es erst plündern und sich anschließend nach Möglichkeit ganz einverleiben. Warum man aber deshalb eine Halbmillionenstadt Tag und Nacht von den umliegenden Bergen bombardieren muss?

Sarajevo, 1992. Die achtzehnjährige Maja sitzt mit ihrer Familie im Keller eines Museums, dessen Direktor ihr Vater ist. Eigentlich wollte er, einem Kapitän gleich, sein brennendes Haus nicht im Stich lassen, aber jetzt ist das Museum einer der letzten Orte Sarajevos, die nicht in Flammen stehen. Also hat die ganze Familie hier Zuflucht gefunden. Und Maja, die nichts anderes zu tun hat, beschreibt die Zustände. Ob sie ein Tagebuch oder doch eine Erzählung schreibt, ist ihr nicht ganz klar. Aus ihr spricht jedenfalls so etwas wie die Stimme der Vernunft, die das, was da draußen vor sich geht, in Worte fasst.