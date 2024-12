Barbi Marković hat ein paar gute Gründe, Fußball zu hassen

Mit dem „Piksi-Buch“, benannt nach dem Spitznamen des jugoslawischen Fußballspielers Dragan Stojković (seine Frisur erinnerte angeblich an einen Aschenbecher, „piksala“) hat die 1980 in Belgrad geborene, in Wien lebende Barbi Marković ein Buch über ihr Kinder-Ich geschrieben, das am Rande des Fußballplatzes den Untergang der Heimat erlebt. Im Schlepptau des Vaters Slobodan muss das Kind, dessen Familie „nichts drauf hat“, dauernd auf den Fußballplatz, langweilt sich, und fällt hin und wieder in Ohnmacht. Der Vater hätte sich einen Buben gewünscht und tut alles, um das Mädel für Fußball zu interessieren. Unter anderem will er es mit „Piksistaub“ überschütten. Dabei ist er selbst alles andere als ein „normaler“ Fußballfan. Mannschaften sind diesem friedliebenden Altbelgrader, dem eine „Mischung aus feinen Kulturgewohnheiten und abenteuerlichem Strizzitum“ innewohnt, egal. Er mag den Sport an sich.

Was natürlich nicht ewig gut gehen kann. Fußball ist kein sanftes Spiel und in Belgrad, wo es bald Krieg geben wird, muss man sich auf eine Seite schlagen. Das Spiel wird ernst wie eine politische Option, zu der man sich bekennen muss.