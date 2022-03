Natasha Browns Roman: Rassismus ist der zweite Krebs, der tötet

Trotzdem plaudert sie in Schulen und an Universitäten, worauf es ankommt, will man einen tollen Job, wie sie ihn hat: Am Riemen reißen. Hemdsärmel hochkrempeln. Sich zwingen. Überwindung. Dann wird’s was. Dann geht alles.

Eine Lüge. Sie glaubt nicht daran. Aber die Bank hat sie darum gebeten. Die Vorträge gehören zu ihrem Job.

„Zusammenkunft“ ist eine Essenz. Die Leser müssen sie „aufspritzen“, erst dann wird sie zum Roman. Aufspritzen = in Gedanken ordnen, verbinden, füllen.

Die Britin Natasha Brown, die zehn Jahre in der Finanzwirtschaft gearbeitet hat, befolgt damit als Schriftstellerin einen Rat von Virginia Woolf (1882 – 1941):