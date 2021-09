Nachhause kommen mit Erika Pluhar und ihrer Hedwig

Ein neuer Roman von Erika Pluhar, das ist so ein Gefühl – man will jemanden umarmen; und mittlerweile ist es sogar wie Nachhause kommen.

So geht’s auch der Hedwig, 51 ist sie und zurück in Wien: Als sie 12 war, starben ihre Eltern bei einem Unfall, die Großmutter nahm sie auf und beschützte sie und umklammerte sie. Hedwig – ihr Ein und Alles, und das hält man nicht aus. Hedwig wurde Journalistin in Deutschland, dann in Portugal und erfuhr erst mit Verspätung: Oma ist tot, sie hat Hedwig die Wohnung in der Schlösselgasse vererbt.