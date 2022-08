Nach Kurt Palm muss es Inga Lindström sein

Da sitzt ein fetter Mann mit einem Sturmgewehr in seiner Wohnung, in der sich Mäuse und Küchenschaben abwechseln. (Im Buch steht „Kakerlaken“: Der ehemalige KURIER-Chefredakteur Peter Rabl wurde wütend, wenn er in der Zeitung dieses Wort las: Es mussten immer Küchenschaben sein.)

Der fette Mann hasst alle – bis auf die Wurstverkäuferin. Die hätte er gern vergewaltigt. Lärm hält er nicht aus. Die japanische Nachbarin mit den Holzschlapfen liegt schon in seiner Kiste. SEINER KISTE? Vom Fenster aus schaut er in den Pausenhof einer Mittelschule.

Leser dürfen mit dem Sichfürchten beginnen. Der Autor wird sie im Chaos allein lassen. Er wird keine Händchen halten.

Österreichische Thriller sind schon etwas Seltsames. Gerade dass man keinen Lachkrampf bekommt, wenn jemand zu den Haien ins Wasser springt ... Kurt Palm mag Tiere. Hornissen, Haie, Pit Bull.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kerl mit dem Sturmgewehr den letzten Schritt tut. Nur eine Frage der Zeit, bis ein Polizist aus einer verhängnisvollen Affäre nicht herausfindet. (Niemals in einer Hundezone anbandeln!) Bis ein Vater nicht verkraftet, dass er das Sorgerecht für die Tochter verloren hat. Bis eine Lehrerin keinen Alkohol mehr im Flachmann hat, um 14-jährige Machos aus Serbien zu ertragen.

Eines wird nie geschehen: dass Kurt Palm etwas fürs Gemüt schreibt.

Scheitern hat System. Palm zeigt Spielarten des Scheiterns. „Ja, es ist schrecklich. Die Wirklichkeit ist aber viel schrecklicher.“

Unmöglich.



Kurt Palm:

„Der Hai im System“

Leykam Verlag.

304 Seiten.

24,50 Euro

Erscheint am Donnerstag, 18. August 2022