Morricones Musik passt zum Roman "Ein Tag wird kommen"

Es ist ein anderes, ein weiteres „Novecento“ (1900, Film von Bertolucci). Auf Musik von Ennio Morricone muss „Ein Tag wird kommen“ leider verzichten.

Es sind nicht einfach nur Freunde (wie De Niro und Depardieu im Film).

Es sind Brüder, ungleiche liebevolle Brüder.

Kaum jemand überlebt in dem Dorf in den Marken (Serra de ’Conti) zwischen Ancona und der Adriaküste nicht – nicht die Spanische Grippe, die Kämpfe in Libyen, die kleinen Rebellionen gegen „die da oben“, den Ersten Weltkrieg.

Aber diese Brüder, die Söhne des dumpfen Bäckermeisters, bleiben am Leben.

Nicola, schwächlich, unbeholfen, ein Krumenbub, wie es im Roman heißt: ohne Kruste, „nicht einmal für die Brotsuppe hätte er getaugt.“

Nicola wird Symbol für die Überwindung von Schwäche. Ihm fühlt sich Giulia Caminito (Bild oben), die 32-jährige Römerin, die vom Berliner Wagenbach Verlag für den deutschen Sprachraum entdeckt wurde, besonders nah.