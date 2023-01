Mit einem „Hirn im Glas“ durch vier Jahrzehnte

Harvey ist ein guter Mensch, anständig, ohne Fantasie, ohne Leidenschaft. Jemand, der auf keine blöden Ideen kommt. Bis Albert Einsteins Leichnam auf seinem Seziertisch liegt und der Pathologe spontan beschließt, dem Genie das Hirn zu entnehmen. Zu Forschungszwecken.

Zu seiner Überraschung ist das Hirn außergewöhnlich leicht, es „wog weniger als der Denkapparat eines durchschnittlichen Dorftrottels“. Harvey legt es fachgerecht in einem Glas mit Formaldehyd ein. „Sonst würde es unter der Last seines eigenen Gewichts zusammenfallen und bald aussehen wie eine Kuhflade.“ Damit ist er mit seinem Latein aber auch schon mehr oder weniger am Ende. Die Expertise, so ein Hirn auf seine Genialität zu prüfen, fehlt Harvey leider. Und ein Experte, der den Job übernehmen könnte, auch. Dafür ruft der Nachlassverwalter Einsteins regelmäßig an, um nach den Erkenntnissen der (nicht vorhandenen) Forschungen zu fragen.