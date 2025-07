"Die Schrecken der anderen": 1 Toter, 2 Ermittler, kein Krimi

Okay. Sagen wir so: Aufregend und rätselhaft bis zum Schluss ist der neue Roman der Schweizer Buchpreisträgerin mindestens so wie besagte Kategorie von Spannungsliteratur.

„Die Schrecken der anderen“ beginnt in den idyllischen Luzerner Voralpen mit einem Toten im Eis. Der seelisch versehrte Archivar Schibig („Die Nebenfiguren der Geschichte sind meine Spezialität“) soll im Auftrag seines Ex-Schwagers, eines Polizisten, helfen, herauszufinden, um wen es sich handelt. Dabei wird er vom Ufer des zugefrorenen Sees aus von einer älteren Frau beobachtet, die hier, inmitten der verschneiten Landschaft, in einem Wohnwagen lebt. Und dort sündteuren Whiskey trinkt, zu dem sie Schibig bald einlädt. Die beiden werden Ermittlungspartner. Die Frau hat unbändiges Interesse an der Identität des Toten und wird bald auch in allen anderen Handlungssträngen, die zunächst noch als unzusammenhängende Kapitel daher kommen, auftauchen. „Alles ist miteinander verbunden“, prophezeit sie. Zum Beispiel auch der reiche Herr Kern, der von seiner schon ewig vor sich hinsterbenden Mutter terrorisiert wird, er möge doch endlich einen Erben in die Welt setzen. Man wird lesen, dass er noch auf ganz andere Weise terrorisiert wird. Und selbst durchaus kein Unschuldiger ist. Doch immer öfter ist er wie weggetreten, starrt vor sich hin, und manchmal ist ihm, als wäre die „Zeit rasch aus dem Raum gegangen“.