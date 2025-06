Bachmannpreis: „Wou g’heastn du hi?“ ging „direkt in Herz und Hirn“

„Was ist das für ein Ort – fia a Uat?“, fragte die Steirerin Natascha Gangl, die auf Einladung von Brigitte Schwens-Harrant den Text „DA STA“ vortrug. Geboren 1986 in Bad Radkersburg, unterrichtete sie am Institut für Sprachkunst der Angewandten Wien und an der schule für dichtung – man hörte die Erfahrung in Inhalt und Vortrag. Ihre Performance begeisterte Jury wie Publikum. Und sie forderte. Bei Sätzen wie „Wou g’heastn du hi?“ brauchten vor allem die Nicht-Österreicher Übersetzungshilfe. Der Hintergrund ist ein ernster. Gangl mischte Mundartphrasen mit der Geschichte der Steiermark, mit Fragen nach Zugehörigkeit, Vergangenheit und Kriegsverbrechen. Die Schweizer Juroren waren trotz sprachlicher Herausforderung begeistert, für den Juryvorsitzenden Klaus Kastberger ging der Text „direkt in Hirn und Herz“. Beeindruckt war auch Brigitte Schwens-Harrant: Sie hatte den Text mehrmals gelesen und bei jedem Lesen Neues darin gefunden. Er stelle sowohl sprachlich als auch inhaltlich Fragen nach Zugehörigkeit: „Stehst du auf der richtigen oder der falschen Seite? Ein Laut sagt alles.“