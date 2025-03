Martin Prinz: Die Mörder von nebenan

Die Leichen der Erschossenen wurden auf den sichtbarsten Plätzen der Umgebung aufgehängt. An einem Wegweiser, an der Linde vor dem Gasthaus, auf dem Holzstoß vor dem Sägewerk. Die HJ-Burschen, alle aus der Nachbarschaft, hängten ihnen noch eine Tafel um, im Fall des 16-Jährigen: Ich war ein fahnenflüchtiges Schwein.

Keiner will schuldig sein

Das Höllental in den Ostalpen im April 1945: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs fällen einheimische NS-Funktionäre auf eigene Faust noch Todesurteile, die sie voll Verve exekutieren. Schuldig wird sich keiner von ihnen fühlen. Unter den Ermordeten die Widerstandskämpferin Olga Waissnix und die Widerstandsgruppe Kirchl-Trauttmansdorff: Polizisten, Arbeiter und das Gutsbesitzer-Paar Trauttmansdorff. Man hatte sie vor ihren Kindern in Ketten abgeführt, gefoltert und anschließend in einem Park mitten in St. Pölten vor einer von Zwangsarbeitern ausgehobenen Grube erschossen.

In seinem Roman „Die letzten Tage“ erzählt der 1973 geborene niederösterreichische Schriftsteller Martin Prinz von diesen Verbrechen und ihrer juristischen Aufarbeitung. Basis seines Tatsachenromans sind die Aussagen der verantwortlichen NS-Funktionäre vor dem Volksgericht 1947. Zudem die Nachforschungen des Reichenauer Juristen Alois Kermer, die dieser im Jahr 1993 begann, nachdem er festgestellt hatte, dass die Heimatbücher der Kurgemeinde mit der NS-Zeit abbrachen. Und die Arbeit des Historikers Martin Zellhofer, der über die NS-Morde in Schwarzau im Gebirge und Umgebung im April/Mai 1945 sowie das Volksgerichtsverfahren 1945 bis 1948 forschte.