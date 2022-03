Margit Schreiner wieder privat, das ist ihre Kunst

Margit Schreiner pubertierte in den 1960er Jahren. Nahm man damals an Demonstrationen teil, drohte Schulverweis. Schüler(innen), die von Lehrern im Linzer Café Central gesehen wurden, wo leichter Wind nach Freiheit wehte, mussten sich zur Strafe auf regelmäßige Prüfungen gefasst machen.

Erwachsene durften nicht kritisiert werden. Demokratie in der Schule bedeutete bestenfalls: Man durfte das Klassenzimmer gestalten – und Zeichnungen aufhängen bzw. Pflanzen ins Fenster stellen.

Monologisiert wird über die Verwechslung von Orgasmus mit Organismus, über den Kontakt mit linken Schülergruppen, über ersten Sex mit einem Gitarristen in Caorle, über verbotenes Sitzen auf den Lehnen der Parkbänke im Hummelhofwald ...

Wobei die Linzerin auch ganz ernst sein kann :

„Einen heranwachsenden Menschen sollte man in Ruhe lassen. Er soll so lange schlafen können, wie er will, und wenn er sein Zimmer nicht aufräumen, die Zähne nicht putzen und die Unterhose nicht wechseln will, so sollte man das akzeptieren. Es gibt schließlich wichtigere Dinge im Leben.“



Margit

Schreiner:

„Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe“

