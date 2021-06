Marcel Prousts verstecktes Tagebuch

Es gibt eine Erzählung, in der wird der Mann von einem unsichtbaren Eichhörnchen getröstet. In einer anderen Erzählung bekommt ein Baby, männlich, „unverstandene Feinfühligkeit“ von einer Fee geschenkt („Alle Welt wird dir weh tun“) ...

Könnte sein, dass es sich um Vorbereitungen aufs große Werk handelte, in dem durch ein Stück Kuchen, das in den Tee getaucht wird, Erinnerungen aufsteigen ... sodass die verlorene Zeit im Alter noch nicht zur Gänze verloren ist.

Könnte aber auch sein, dass Proust die Texte einfach für nicht so besonders hielt und deshalb versteckte.

Bild oben: Die Fotografie von Marcel Proust wurde 2016 in Paris versteigert



Marcel Proust: „Der geheimnisvolle Briefschreiber“

Übersetzt von Bernd Schwibs.

Suhrkamp.

174 Seiten.

28,90 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern

Briefe an seine Nachbarin

Na gut, es ist Proust. Insofern kann man sich schon anschauen, was er seiner Nachbarin geschrieben hat – Boulevard Haussmann 102, er im 1. Stock. Oberhalb arbeitete der amerikanische Zahnarzt Williams – ein Horror für den lärmempfindlichen Proust. Im 3. Stock lag die Privatwohnung von Williams und Ehefrau Marie. Mit ihr kommunizierte Proust, lustigerweise manchmal über die Post und den Briefträger.

Dass es sich bei den Briefen um einen „veritablen kleinen Roman“ handelt, ist hoffentlich nur ein Scherz des französischen Herausgebers. Madame verehrte Proust, Proust revanchierte sich mit Charme, Geist, Blumen und echter Sorge, als sie krank war. Er schrieb über Lärm, Literatur, Musik – höflichst „mit der Bitte, Ihnen meine ergebensten Grüße zu Füßen zu legen.“

Hübsches Buch mit Fotos, Faksimiles, Anmerkungen.

Hübsch wie immer: Die Insel-Bücherei begann im Jahr 1912 mit Rilkes „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets “. Prousts „Briefe an seine Nachbarin“ ist Band 1500 der Reihe.

Marcel Proust: „Briefe an seine Nachbarin“

Übersetzt von Bernd Schwibs.

Essay von

Andreas Maier.

Insel Verlag.

117 Seiten.

14,40 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern

Das Proust-ABC

Zum Navigieren durch Leben und Werk. Von A wie Frau Albaret, die letzte Haushälterin, bis Z wie Zimmer: Proust zog sich schon als Kind gern in die Einsamkeit abgedunkelter Zimmer zurück.

Von B wie Bäume, die bei ihm einen Gegenpol zum Schmerz darstellen, bis V wie Venedig, (auch) Prousts Sehnsuchtsort.

Alexander Kluge, der vielseitige deutsche Intellektuelle, bemerkt im Vorwort, ihm habe immer schon etwas gefehlt bei der Einteilung der Literatur in Epik, Dramatik, Lyrik. Etwas Viertes: Kritik? Kommentare? Gründliche Untersuchungen?

Ulrike Sprengers „Das Proust-ABC“ könnte passen, er hält es für einen Lustgenerator für die Wissbegierigen.

Von Proust zu diesem Alphabet ist es ein einfach zu bewältigender Weg.

Es geht allerdings auch in die andere Richtung, man braucht halt (sozusagen) Bergschuhe. Von W wie Weißdorn ist es dann aber gar nicht mehr so weit bis zum geweckten Interesse an „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, wenn die weiße Hecke verzaubert.

Ulrike

Sprenger:

„Das Proust-ABC“

Vorwort von Alexander Kluge.

Reclam Verlag.

318 Seiten.

20,50 Euro

KURIER-Wertung: ****