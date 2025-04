14 Bier und keine Braut- das gereimte Traumhochzeitsdesaster

Instagram? Geh sch...

Carnals sprachliche Volten, seine Originalität und seine schrägen Ideen sind eine Riesenhetz. Schlau sind sie außerdem und, wenn man so will, auch durchaus gesellschaftskritisch.

Durch den Kakao gezogen wird nicht nur die geschmacklose Hochzeitssuiten-Einheits-Deko samt „Fake-Keramik-Dekoschale“, sondern insgesamt der völlig übertriebene Zwang zur perfekten, instagram-tauglichen Inszenierung der „Traumhochzeit“. „Valentin, schau nicht so finster ... ich lade doch die Pics auf Insta“, bellt die Freundin der Braut den Bräutigam an. Was tut der Angesprochene? „Valentin denkt zwar ,geh scheißen‘, dennoch tut er wie geheißen.“ Als hätte man das nicht exakt so selbst schon erlebt.

Dazu die routinemäßige Sauferei und der stressige Gastgewerbe-Alltag, in dem der Wirt täglich seine „zehn bis vierzehn Bier“ trinkt und sich ob seines chronischen Rückenleidens dazu noch verschreibungspflichtige Schmerzmittel und Herztabletten in den „Schlund wirft.“ Die Wirtin weiß früh, was das für sie bedeutet.

All das ist eigentlich nicht zum Lachen – man tut’s trotzdem. Ein hinterlistiges Sittenbild ist Marc Carnal da gelungen. Dasselbe lässt sich über die Illustrationen von Raffaela Schöbitz sagen. Liebevoll und detailliert, sind ihre Bilder nur auf den ersten Blick „herzig“. Hier ein Katzerl, dort ein Katzerl. Wer genau schaut, sieht das blutige Messer am idyllischen Waldrand.