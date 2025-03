Marc Carnal ist "Gott": Standup-Comedy von ganz oben

Marc Carnal ist einer von den lustigeren Leuten in Österreich. Üblicherweise leiht er seine Schlagfertigkeit Comedians wie Stermann und Grissemann, in deren Sendung “Willkommen Österreich” er im Autorenteam sitzt. Immer wieder sah man den gebürtigen Schweizer mit der sonoren Stimme auch vor der Kamera in der Rolle des abseitigen Interviewers. Am Dienstag präsentierte er in Wien sein erstes Bühnenprogramm. Er ist niemand geringerer als der

Allmächtige.