Mann sagt, welche Bücher Frau wie zu schreiben hat

Die Schwierigkeiten für eine Frau, das zu machen, was sie machen will, sind wieder präsent. Ganz besonders, wenn eine Schriftstellerin von einem Fremden gestört wird: Er sagt ihr, was sie falsch macht beim Schreiben.

Tatsächlich sprach ein Nachbar Lily King an, da war sie 30: „Ich finde erstaunlich, dass du glaubst, du hättest etwas zu sagen.“

In der Literatur kann die Schriftstellerin solche Leute im Garten vergraben.



Lily King:

„Hotel Seattle“

Übersetzt von Hanna Hesse.

Verlag C.H.Beck.

252 Seiten.

24,95 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern