Maggie O'Farrells Roman "Land": Hypnotische historische Welt

Das Land, von dem in Maggie O’Farrells „Land“ die Rede ist, wird gleich zu Beginn, wie es sich für einen Roman dieses Titels geziemt, ausgiebig beschrieben: „Der Ort ist eine schmale Landzunge, umspült von kalten, blauen Meeresarmen: eine Halbinsel, die sich weit in den Atlantik erstreckt wie eine flehende Hand, der westliche Zipfel Europas, ehe es vor den eisigen Strömungen eines unermesslichen Ozeans kapituliert.“ Der Landvermesser Tomás arbeitet mit seinem Sohn Liam dort an einer neuen Landkarte für die britischen Soldaten, die „Rotröcke“. Er soll dokumentieren, wie sich die Landschaft verändert hat durch die große Hungersnot. Wir schreiben das Jahr 1865 in Irland, und die besagte Katastrophe hat den Landstrich fast entvölkert. Sprich: Unbewohntes Land, das man sich ohne Gegenwehr unter den Nagel reißen kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Piper Maggie O’Farrell: „Land“. Piper. Übers.: N. Hansen, K. Razum. 576 Seiten. 27,95 Euro.

Blätterkrone Tomás hat in einem Wald an einer Quelle ein seltsames Erlebnis, von dem er völlig verändert – oder: total irre – und behütet mit einer Blätterkrone zurückkehrt. Ein Priester macht sich bei ihm an einen Exorzismus. Erst nach erfolgter Teufelsaustreibung darf er mit seinem Sohn wieder zurück nach Dublin. Zuvor hat sich der Landvermesser noch geschworen, dass er nie mehr den Rotröcken dabei hilft, sich dieses sein Land zu eigen zu machen. Das wird so nicht klappen. Denn er hat eine Frau, Phina, drei Kinder, ein viertes unterwegs – die wollen versorgt werden und die Miete bezahlt sich nicht mit Näharbeiten von Phina. Nur weil die beiden Eheleute ein besonderes Band verbindet – gemeinsam waren sie ins Armenhaus gesteckt worden, nachdem ihre Familie vom Hunger ausgerottet worden ist – verzeiht sie ihm, dass er alle ihre Ersparnisse in ein ruinöses Haus steckt. Ausgerechnet auf jener Halbinsel, neben jenem Hain, der ihn so verstört hat.