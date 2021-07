Louis Begley: Sex im Alter als Revanche für den Tod

Nach vierzig Ehejahren lässt seine Frau Hugo Gardner über Anwalt mitteilen, dass er ein Zombie ist. Langweilig und hässlich. Valerie ist erst knapp über 60 und hat einen französischen Geliebten, den sie jetzt heiraten will.

Hugo ist überrascht von der Scheidung. Er ahnte nichts. Aber auch seine Tochter sagt ihm ins Gesicht, dass er Tränensäcke hat und Altersflecken und sonst nicht viel. Na gut. Dann reist Hugo halt nach Paris und nimmt Kontakt zu Jeanne auf, die vor der Ehe mit Valerie seine Freundin war.

Sie hat seit Jahren einen dementen aristokratischen Ehemann zu Hause, und da stören Hugos Tränensäcke und Altersflecken gleich viel weniger.

Haben sie nicht Sex miteinander, darf Hugo ihre Brustwarzen massieren.

Interessant: 2013, in Begleys Roman „Erinnerungen an eine Ehe“, wurde eine Frau, Lucy, von ihrem Mann abserviert. Daraufhin muss sie, um weiterleben zu können, Lügen über ihre frühere Ehe verbreiten. Dass ihr Ex ein Monster war, so in der Art.

Da hat es ein Mann bei Begley viel besser.

Der Roman ist höchst agil, es gibt allerdings schon Stellen, bei denen man sich fragt, ob man nicht eine Lesepause einlegen und die Pflanzen im Garten gießen sollte. Solches geschieht etwa, wenn da steht: Auf der Fernstraße 27 herrscht viel Verkehr, vor allem Freitag und Samstag, und Hugo ist deshalb gern auf der Straße 114 unterwegs.

Die Pflanzen danken es.

Louis Begley: „Hugo Gardners neues Leben“

Übersetzt von

Christa Krüger.

Suhrkamp.

235 Seiten.

24,95 Euro

KURIER-Wertung: ****