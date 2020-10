Lida Winiewicz: Die Schachtel zum Nikolo war das beste Geschenk

Bewundernswert ist ebenso, wie Winiewicz diese Stimme einfängt. Diese Art zu plaudern, übersetzt aus dem Dialekt, „Oral History“ gewissermaßen. Über eine Zeit in ländlicher Gegend, an dem die Fünfjährigen Zwirnknöpfe nähen mussten – für 960 bekam Mutter ein paar Groschen. Über ein Nikologeschenk: 2 Äpfel, 4 Stück Zucker, 1 Bleistift in einer Hirschseife-Schachtel, und die Schachtel war eine der größten Freuden im Leben.

Neuauflage des Buchs von 1986. Ungern legt man es zur Seite. Und bekommt die Todesmeldung: Lida Winiewicz (1928 – 2020).



Lida

Winiewicz:

„Späte Gegend“

Braumüller Verlag.

160 Seiten.

20 Euro

KURIER-Wertung: ****