„Das Land der Anderen“ ist eine Familiensaga 1945 bis 1956. Sie geht über drei Generationen. Zwei Teile über die Zeit bis 2015 folgen.

Bisher blieb Leïla Slimani – eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen Frankreichs, Foto oben – mit ihren Romanen in Paris: bei einer Nymphomanin in „All das zu verlieren“, bei einer mordenden Babysitterin in „Dann schlaf auch du“.

Slimani ist in Marokko geboren, und dort geht sie jetzt hin – mit zwei Verliebten, die in Frankreich geheiratet haben: Mathilde, groß und blond, aus dem Elsass – Amine, klein und dunkel aus Marokko. Er hatte für Frankreich als Soldat der Kolonialarmee gegen Deutschland gekämpft.

1948 ziehen sie in seine Heimat, auf einen Bauernhof, den Amine geerbt hat. Nichtsahnend, dass er in der trockenen Region liegt. 1 Jahr Heuschrecken, 1 Jahr kein Regen.

Mathilde und Amine und Töchterchen Aïcha sind widerstandsfähig.

Aber sie könnten verbittern. (Zitat: „Es brodelt Bitterkeit.“)

Verschiedene Realitäten werden aneinandergebunden; und es bleibt immer das Land anderer:

Über Mathilde sagen die Marokkaner: Sie ist nicht von hier. Über Amine sagen die Marokkaner: Er ist ja ein halber Franzose. Die elitären Franzosen in Marokko sagen: Mathilde und Amine gehören nicht zu ihnen, sie sind Bauern.