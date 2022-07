Knausgård hat Humor und heißt jetzt Dirk Stermann

Der rote Faden, an dem viel Unsinn hängt:

Stermann hat einen kleinen Sohn, seine Lebensgefährtin will einen Job in New York annehmen, Stermann ist entsetzt, ein Babysitter wird gesucht, Stermann würde gern aufs Inserat einer Spanierin antworten, engagiert wird allerdings ein ukrainischer Muskelprotz mit Kontakten in die Halbwelt. Er heißt Maksym und bringt dem Vierjährigen das Radfahren bei, im Boxen unterrichtet er ihn, einen echten Wildschweinkopf schenkt er ihm.

Man kann sich vorstellen, wie der Papa plötzlich abstinkt, wenn er seinem Sohn das Märchen von der Speibbanane zum x-ten Mal vorm Schlafengehen erzählen will.

Es nervt etwas, dass so oft betont wird, wie viel Stermann zu tun hat. Tourneen, Radio, TV-Show ... das schielende Kaffeehäferl war spannender.

Aber, nehmt alles nur in allem: Wenn schon Knausgård, dann unbedingt Dirk Stermann.



Dirk Stermann:

„Maksym“

Rowohlt Verlag.

320 Seiten.

23,95 Euro

Erscheint

am 19. Juli

KURIER-Wertung: ****