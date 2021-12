Klassiker aus Finnland: Volter Kilpi und „Der Wanderer auf dem Eis“

Der alte Taavetti schleppt sich auf dem zugefrorenen Schärenmeer zurück zum heimatlichen Ufer, auf dem Schlitten Wacholderzweige. Er will im Winter Holznägel schnitzen, die werden für den Bootsbau gebraucht, und Taavetti braucht das Geld, um Heringe einsalzen zu können. Er hat immer geschuftet und blieb doch arm. Jetzt ruft er: „Gott handelt falsch gegen mich!“ Seine Söhne sind ertrunken, seine Tochter will nichts von ihm wissen, seine Frau ist tot, seinen Sarg hat er vorbereitet. 1860 an der finnischen Küste.